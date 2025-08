Agroleite começa terça e projeta R$ 500 milhões em negócios

Começa na próxima terça-feira (05.08) em Castro (160km da capital, Curitiba), no Paraná, Agroleite 2025, uma das principais feiras do setor leiteiro da América Latina. Organizado pela Cooperativa Castrolanda, o evento chega à sua 25ª edição com a meta de movimentar cerca de R$ 500 milhões em negócios, valor semelhante ao registrado no ano anterior, quando o volume comercial alcançou R$ 520 milhões.

