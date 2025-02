Agronegócio busca alternativas para evitar impactos da moratória da UE nas exportações A implementação das exigências da Lei de Produtos Livres de Desmatamento (EUDR), aprovada pela União Europeia (UE) em 2022, está gerando... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A implementação das exigências da Lei de Produtos Livres de Desmatamento (EUDR), aprovada pela União Europeia (UE) em 2022, está gerando grande preocupação no agronegócio brasileiro. Com o início da aplicação das novas regras programado para 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e 30 de junho de 2026 para micro e pequenas empresas, o Brasil está intensificando as negociações para evitar uma classificação de “alto risco” de desmatamento. Caso o país seja incluído nesta categoria, as exigências para exportar produtos como soja, carne bovina e café para a Europa se tornariam ainda mais rígidas, impactando diretamente as exportações brasileiras.

Para entender melhor como o Brasil está se preparando para enfrentar esses desafios e quais alternativas estão sendo discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

A importância de denunciar e manter a medida protetiva: um apelo às mulheres vítimas de violência doméstica

PF apreende menor transportando maconha e cocaína no Aeroporto de Foz do Iguaçu

Projeto prevê a oferta de atividades esportivas nas escolas nas férias