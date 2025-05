Agronegócio cresce 12,2% no primeiro trimestre e lidera alta do PIB em 2025 O agronegócio brasileiro registrou forte crescimento no primeiro trimestre de 2025 e foi o principal motor da economia do país no período...

O agronegócio brasileiro registrou forte crescimento no primeiro trimestre de 2025 e foi o principal motor da economia do país no período. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (30.05) o setor teve alta de 12,2% em comparação com o quarto trimestre de 2024. Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 10,2%.



