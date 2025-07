Agronegócio faturou R$ 54,4 bilhões no primeiro semestre As exportações do agronegócio de Minas Gerais movimentaram R$ 54,4 bilhões no primeiro semestre de 2025, o equivalente a US$ 9,8 bilhões...

As exportações do agronegócio de Minas Gerais movimentaram R$ 54,4 bilhões no primeiro semestre de 2025, o equivalente a US$ 9,8 bilhões, consolidando o estado como o terceiro maior exportador do setor no país. O valor representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, apesar da queda de 9% no volume total embarcado, que somou 8,5 milhões de toneladas.

Para mais detalhes sobre o desempenho do agronegócio mineiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: