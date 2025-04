Agronegócio mineiro bate recorde histórico no primeiro trimestre O agronegócio de Minas Gerais alcançou um desempenho sem precedentes no primeiro trimestre de 2025, com um faturamento equivalente...

Momento MT|Do R7 18/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share