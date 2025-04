Agronegócio puxa alta nas exportações e ajuda saldo da balança comercial

A balança comercial brasileira fechou a terceira semana de abril com superávit de R$ 8,65 bilhões, puxada principalmente pelo bom desempenho do agronegócio. Os dados, divulgados nesta terça-feira (22.04) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que o Brasil exportou o equivalente a R$ 35,12 bilhões no período, enquanto as importações somaram R$ 26,47 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o impacto do agronegócio nas exportações brasileiras!

Leia Mais em Momento MT: