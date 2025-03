Agropecuária projeta crescimento de 13,6% no VBP

Momento MT |Do R7

A agropecuária de Minas Gerais deve registrar um avanço significativo em 2025, com o Valor Bruto da Produção (VBP) estimado em R$ 167,5 bilhões, um crescimento de 13,6% em relação ao ano anterior. O desempenho do estado supera a média nacional, que projeta um aumento de 11%, alcançando R$ 1,4 trilhão. A projeção, baseada nos dados de janeiro, reflete a boa performance do setor agrícola mineiro.

Para mais detalhes sobre esse crescimento promissor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

