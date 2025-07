Agropecuarista é condenado por homicídio em Canabrava do Norte O agropecuarista José Duarte Campos foi condenado nesta terça-feira (1º), pelo Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre do Norte... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O agropecuarista José Duarte Campos foi condenado nesta terça-feira (1º), pelo Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre do Norte (a 1.125 km de Cuiabá), pelo homicídio de Gilmar João Corbari. O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o réu confesso conforme os termos da sentença de pronúncia. A pena foi fixada em seis anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.O crime ocorreu em setembro de 2017, na Fazenda Virgínia, de propriedade do réu, localizada em Canabrava do Norte (a 982 km de Cuiabá). José Duarte Campos matou Gilmar João Corbari com um disparo de revólver calibre .38 na região do tórax. O homicídio foi motivado por uma discussão relacionada a um incêndio que se alastrou da Fazenda Diana, vizinha à propriedade do réu. Saiba mais sobre este caso impactante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CGE adere ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial e reforça compromisso com a transparência

Izalci cobra fiscalização das apostas on-line e critica aumento do IOF

Detalhes finais do projeto “Diálogos” em Sinop são alinhados pelo MP