Aila Menezes exibe transformação um ano após cirurgia bariátrica: ‘Orgulho de mim’

Aila Menezes, 37 anos, compartilhou nesta quinta-feira (14), sua transformação corporal, um ano após realizar cirurgia bariátrica....

Aila Menezes, 37 anos, compartilhou nesta quinta-feira (14), sua transformação corporal, um ano após realizar cirurgia bariátrica. A cantora baiana, conhecida por sua participação no The Voice Brasil em 2013, publicou um vídeo nas redes sociais usando calcinha e top, exibindo as mudanças no corpo após o procedimento.

