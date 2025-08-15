Aila Menezes exibe transformação um ano após cirurgia bariátrica: ‘Orgulho de mim’
Aila Menezes, 37 anos, compartilhou nesta quinta-feira (14), sua transformação corporal, um ano após realizar cirurgia bariátrica....
