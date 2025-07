Momento MT |Do R7

AJEB-MT Celebra Protagonismo feminino com Posse Histórica na Assembleia Legislativa

Na tarde de 11 de julho de 2025, a literatura e o jornalismo mato-grossenses viveram um marco inédito: a presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – Coordenadoria de Mato Grosso (AJEB-MT), escritora Leni Chiarello Zilioto, assumiu a presidência de uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O gesto simbólico reverberou como uma vitória do protagonismo feminino nas esferas da cultura, da comunicação e da política institucional.

