AJEB premia destaques da literatura, cultura e jornalismo em evento de dois dias em Lucas do Rio Verde Nesta quinta-feira (06), às 13h30, acontece o tradicional evento de premiação da Associação de Jornalistas e Escritoras (AJEB), Março... Momento MT|Do R7 05/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h07 )

Nesta quinta-feira (06), às 13h30, acontece o tradicional evento de premiação da Associação de Jornalistas e Escritoras (AJEB), Março Mulher, no Auditório do Paço Municipal da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. O evento ocorrerá em dois dias. No primeiro dia, haverá palestras de mulheres com temas relacionados a finanças, empreendedorismo, autoestima e mulher no agronegócio.

No primeiro dia, haverá palestras de mulheres com temas relacionados a finanças, empreendedorismo, autoestima e mulher no agronegócio.

