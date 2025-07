Al-Hilal vence Manchester City por 4 a 3 e enfrentará Fluminense no Mundial de Clubes

Em um confronto eletrizante e cheio de reviravoltas, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, surpreendeu o poderoso Manchester City ao vencer por 4 a 3 na prorrogação, nesta segunda-feira. O duelo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, foi disputado no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida (EUA). Com a vitória, o time saudita garantiu sua vaga nas quartas de final e será o próximo adversário do Fluminense.

