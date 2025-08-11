ALA se reestrutura e reforça compromisso com a valorização cultural em Lucas do Rio Verde A Associação Luverdense de Artistas e Produtores Culturais (ALA) viveu, neste domingo, um momento de renovação e fortalecimento institucional... Momento MT|Do R7 11/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Associação Luverdense de Artistas e Produtores Culturais (ALA) viveu, neste domingo, um momento de renovação e fortalecimento institucional. Artistas e produtores culturais de diferentes segmentos — como música, dança, audiovisual, capoeira e quadrilhas juninas — se reuniram para reafirmar o compromisso com a causa cultural e traçar novas diretrizes para o futuro da entidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Cuiabá trava na Série B após derrota para o Avaí e vê G-4 distanciar

Zico Zortéa recebe Comenda Senador Filinto Müller entregue por Xuxu Dal Molin

Santos silencia o Mineirão e conquista vitória crucial contra o Cruzeiro