Alan Rick destaca Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Em discurso no Plenário, o senador Alan Rick (União-AC) destacou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2). Ele defendeu uma sociedade mais justa e acolhedora e disse que o autismo não pode ser invisível para o Estado. Segundo o senador, os autistas demandam ações coletivas por parte do poder público.

