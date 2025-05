Alan Rick quer apuração rigorosa de desvios nas aposentadorias e cobra CPMI

O senador Alan Rick (União-AC) qualificou o desfalque de bilhões dos aposentados de “escândalo que envergonha a nação brasileira”. Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (7), ele protestou contra os desvios de recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e cobrou do Congresso Nacional uma resposta firme e responsável.

