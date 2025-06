Momento MT |Do R7

Alerta inadiável: MT precisa proteger suas mulheres, não matá-las Gisela Simona

Esta semana, o Mapa da Segurança Pública 2025 divulgou dados que não podem ser ignorados. Ele mostra – até com uma clareza brutal – os desafios que enfrentamos enquanto nação, ao apontar o Brasil como um dos países onde mais morrem mulheres no mundo, pelo simples fato de serem mulheres. De acordo com os dados, foram registrados 1.459 casos de feminicídio em 2024, assim, diariamente, quatro mulheres foram cruelmente assassinadas.

