Alessandra Ambrosio celebra 1º Valentine’s Day com namorado em Noronha: ‘A(mar)’

Alessandra Ambrosio, de 43 anos, curtiu o primeiro Valentine’s Day, o Dia dos Namorados em alguns países, nesta sexta-feira (14), ao lado do namorado, Buck Palmer, também de 43. A supermodelo, que assumiu o relacionamento em dezembro do ano passado, compartilhou uma série de fotos apaixonadas ao pôr do sol em Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano.

