Alfabetiza MT premia 12 escolas de Várzea Grande em evento inédito no Fiotão Município foi sede, pela primeira vez, das premiações em nível estadual. A educação várzea-grandense foi uma das grandes vencedoras... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h59 )

Momento MT

Município foi sede, pela primeira vez, das premiações em nível estadual. A educação várzea-grandense foi uma das grandes vencedoras desta edição Várzea Grande recebeu pela primeira vez o Prêmio Alfabetiza MT, idealizado pelo governo do Estado. A 4ª edição da premiação, realizada ontem (20), lotou o ginásio poliesportivo Fiotão que recebeu dirigentes de escolas municipais e estaduais de todo Mato Grosso.

