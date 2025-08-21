Alfabetiza MT premia 12 escolas de Várzea Grande em evento inédito no Fiotão
Município foi sede, pela primeira vez, das premiações em nível estadual. A educação várzea-grandense foi uma das grandes vencedoras desta edição Várzea Grande recebeu pela primeira vez o Prêmio Alfabetiza MT, idealizado pelo governo do Estado. A 4ª edição da premiação, realizada ontem (20), lotou o ginásio poliesportivo Fiotão que recebeu dirigentes de escolas municipais e estaduais de todo Mato Grosso.
