Alfredo de Castro teve cordel, cor e cantoria com “Toda praça é arte” no último sábado (28)

Um festival de matizes de tonalidades variadas, tons de canções, proclamações de repentes, recitações de cordéis e bailados de quadrilha junina tomaram conta do final de semana das famílias do Alfredo de Castro no sábado (28) da semana passada. É que a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude esteve nesse bairro com o “Toda praça é arte”, proporcionando aos moradores um encontro repleto de atividades lúdicas e de manifestações artísticas características do Nordeste brasileiro.

