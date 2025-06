Aline Campos curte cachoeira de Chapada dos Veadeiros com amiga: ‘Valem muito’ Aline Campos compartilhou no Instagram um álbum de fotos de sua viagem à Chapada dos Veadeiros (GO), com destaque para o Complexo do...

Aline Campos compartilhou no Instagram um álbum de fotos de sua viagem à Chapada dos Veadeiros (GO), com destaque para o Complexo do Prata, onde se divertiu em uma das muitas cachoeiras do local. A atriz e influenciadora, de 37 anos, teve a companhia da amiga Duda Haefliger no passeio, no qual as duas usaram biquínis de estampas gráficas.

