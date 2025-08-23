Aline Campos curte praia no Rio, exibe corpo sarado e shape trincado: ‘Deusa’

Logo R7.com
RecordPlus
Momento MT

Momento MT

Momento MT

Aline Campos, de 37 anos, aproveitou o sol no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22), para curtir a praia da Barra da Tijuca. A influenciadora e ex-bailarina do Domingão do Faustão escolheu um biquíni verde estampado para renovar o bronzeado. Com o abdômen definido e várias tatuagens à mostra, Aline mergulho e saiu correndo de dentro da água, esbanjando sorrisos e boa forma.

