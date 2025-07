Aline Campos se declara para amiga em despedida: ‘Muito grata pela nossa amizade’ Aline Campos usou as redes sociais no último fim de semana para se declarar à amiga Duda, a quem ela fez uma linda declaração, onde...

Aline Campos usou as redes sociais no último fim de semana para se declarar à amiga Duda, a quem ela fez uma linda declaração, onde reuniu diversos cliques e vídeo de momentos especiais das duas. “Duda = leveza, beleza, intensidade, união e muito AMOR 🩷 @dudahaefliger Ela voltou mas deixou muitas boas marcas por aqui✨Ficar imersa com ela me despertou novos olhares com relação à vida e isso me enriqueceu muito! Às vezes é bom largar um pouco o que vc acha que é o melhor pra vc e se abrir pra experiências que surgem naturalmente… de todas podemos tirar muitos aprendizados!!”, iniciou ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa emocionante declaração!

Leia Mais em Momento MT: