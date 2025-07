Alistamento Militar 2025: 340 jovens recebem dispensa em ato cívico em Lucas do Rio Verde

Momento MT |Do R7

Na manhã desta sexta-feira (11), no Paço Municipal, foi realizada a Cerimônia de Juramento à Bandeira e entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação Militar (CDI) de 2025. O evento reuniu 340 jovens da Classe 2007, além de alistados de anos anteriores e do próprio ano de 2025. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todos os homens que completam 18 anos devem se apresentar à Junta Militar para o alistamento, munidos de documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento e comprovante de endereço.

