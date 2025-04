ALMT acompanha assinatura de contrato do governo do estado com o Albert Einstein para gestão do Hospital Central Na noite desta terça-feira (22), deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) acompanharam, no Palácio Paiaguás, a assinatura...

Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share