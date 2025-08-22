ALMT aprova em primeira votação projeto do deputado Xuxu Dal Molin que exige assinatura física de idosos em contratos de crédito A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, em primeira votação, nesta quarta-feira (20), o Projeto de Lei nº 1267/2025... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h39 ) twitter

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, em primeira votação, nesta quarta-feira (20), o Projeto de Lei nº 1267/2025, de autoria do deputado estadual Xuxu Dal Molin (União), que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de crédito firmados por telefone ou internet.

Para mais detalhes sobre essa importante medida de proteção aos idosos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

