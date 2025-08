Momento MT |Do R7

ALMT celebra 190 anos de instalação com sessão solene nesta quarta-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza, nesta quarta-feira (6), às 10h, uma sessão solene em comemoração aos 190 anos de sua instalação, celebrando quase dois séculos de atuação parlamentar e contribuição para a democracia e o desenvolvimento do estado. O evento será realizado no Plenário das Deliberações e contará com a presença de autoridades, ex-deputados, familiares de parlamentares já falecidos e convidados especiais.

