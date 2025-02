ALMT define calendário que discutirá orçamento e planejamento do Executivo A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) divulgou na terça-feira (25), no Diário Oficial Eletrônico, através do Ato...

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) divulgou na terça-feira (25), no Diário Oficial Eletrônico, através do Ato 009/2025, o calendário de audiências públicas para discutir com a sociedade os mais diversos temas relevantes para o Estado relativos ao processo legislativo orçamentário, financeiro e de planejamento do Executivo estadual.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: