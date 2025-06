ALMT discute isenção de pedágio para pacientes que dependem de hemodiálise e quimioterapia Em atenção às necessidades dos cidadãos que enfrentam longos deslocamentos para tratar da própria saúde, o deputado estadual e primeiro... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h37 ) twitter

Em atenção às necessidades dos cidadãos que enfrentam longos deslocamentos para tratar da própria saúde, o deputado estadual e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Dr. João (MDB), apresentou, na sessão plenária desta quarta-feira (11), uma indicação legislativa ao Governo do Estado. O parlamentar solicita ao governador Mauro Mendes e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística a isenção do pagamento de pedágio para pacientes portadores de doenças crônicas, como câncer e enfermidades renais que demandam sessões regulares de hemodiálise. A medida busca garantir mais dignidade e aliviar os encargos financeiros daqueles que precisam se deslocar frequentemente para acessar tratamento médico especializado. “Esses pacientes já carregam um fardo enorme. Isentar o pedágio é uma questão de justiça social e dignidade”, declarou Dr. João. Saiba mais sobre essa importante proposta e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Unemat divulga obras literárias e data preliminar do Vestibular

