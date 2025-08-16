Logo R7.com
ALMT homenageia Galvão Sepúlveda Produções com Moção de Aplausos; Xuxu Dal Molin destaca impacto cultural e social do cinema documental

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso entregou, nesta sexta-feira (8), Moção de Aplausos à Galvão Sepúlveda Produções, reconhecendo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso entregou, nesta sexta-feira (8), Moção de Aplausos à Galvão Sepúlveda Produções, reconhecendo a contribuição da produtora para a preservação da memória social, a valorização das identidades locais e o debate público sobre temas sensíveis do estado. A honraria foi proposta e entregue pelo deputado estadual Xuxu Dal Molin, em sessão que reuniu parlamentares, realizadores, representantes do setor cultural e familiares. A homenagem ocorre na esteira das comemorações do Dia do Documentário Brasileiro, celebrado na véspera (7 de agosto).

