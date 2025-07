ALMT homenageia personalidades da cultura mato-grossense envolvidas em exposição em Brasília

Momento MT |Do R7

Em sessão especial na noite desta segunda-feira (14), a Assembleia Legislativa (ALMT) reconheceu a colaboração de artistas, colecionadores, curadores, escritores e personalidades da cultura mato-grossense envolvidos na exposição “Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso”, montada pelo Sebrae Mato Grosso no Museu Nacional da República, em Brasília. De 18 de março a 11 de maio deste ano, mais de 57 mil pessoas conferiram 200 obras de 50 artistas do estado. A solenidade com entrega de moções de aplausos foi requerida pelo deputado Diego Guimarães (Republicanos).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante homenagem à cultura mato-grossense!

Leia Mais em Momento MT: