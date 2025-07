Momento MT |Do R7

ALMT homenageia profissionais que contribuem com o desenvolvimento de Mato Grosso A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na noite desta quinta-feira (17), uma sessão especial para reconhecer a contribuição...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na noite desta quinta-feira (17), uma sessão especial para reconhecer a contribuição de profissionais da engenharia florestal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do setor empresarial. Durante a cerimônia, conduzida pelo deputado Diego Guimarães (Republicanos), foram entregues comendas, moções de aplausos e títulos de cidadão mato-grossense a personalidades que contribuíram ou ainda contribuem para o desenvolvimento do estado.

Para mais detalhes sobre essa importante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: