ALMT instala Frente Parlamentar em prol do Campus Definitivo da UNEMAT de Rondonópolis nesta quarta-feira

O deputado estadual Sebastião Rezende (União) vai conduzir a instalação da Frente Parlamentar em prol do Campus Definitivo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Rondonópolis. A cerimônia de instalação será nesta quarta-feira (18), às 15h, na sala 202 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), em Cuiabá. O objetivo do grupo é fortalecer o movimento para cobrar junto ao Governo de Mato Grosso e Conselho Universitário da Unemat a instalação urgente do campus.

