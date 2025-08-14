ALMT leva projeto “Educação Legislativa em Movimento” a escola de Cuiabá A Assembleia Legislativa, por meio da Secretaria da Escola e Memória do Legislativo, promoveu mais uma edição do projeto “Educação...

A Assembleia Legislativa, por meio da Secretaria da Escola e Memória do Legislativo, promoveu mais uma edição do projeto “Educação Legislativa em Movimento”, na manhã desta quarta-feira (13), na Escola Estadual Zélia da Costa, em Cuiabá. A iniciativa pretende ampliar a interação entre o Poder Legislativo e a população, especialmente estudantes, por meio de palestras, oficinas e manifestações culturais.

