ALMT oferta cursos gratuitos de línguas estrangeiras

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso oferta cursos gratuitos de inglês, espanhol, francês e italiano a servidores do Poder Legislativo Estadual e também à população em geral. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da ALMT, clicando no menu “Institucional” – “Escola do Legislativo” – “Cursos Presenciais” ou direto neste link, até o dia 10 de março ou até o início das aulas, no caso de cursos que começam após essa data.

