ALMT, por meio de emenda do deputado Moretto, apoia 1º Rodeio Pela Vida em Araputanga Com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o município de Araputanga viveu momentos de tradição, cultura e solidariedade...

Com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o município de Araputanga viveu momentos de tradição, cultura e solidariedade com a realização do “1º Rodeio Pela Vida”, entre os dias 6 e 9 de agosto. O evento beneficente foi viabilizado por uma emenda parlamentar de R$ 600 mil do deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos). Toda a arrecadação foi destinada ao Hospital de Amor de Barretos (SP), referência nacional no tratamento e prevenção do câncer.

Leia Mais em Momento MT: