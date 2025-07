ALMT prepara extensa programação para comemorar os 190 anos de história

Fundada em 3 de julho de 1835, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) vai comemorar seus 190 anos em grande estilo. Diversas atrações estão sendo preparadas para marcar a data em 2025. A programação inclui sessão solene; lançamento do Portal 190 Anos da ALMT, no site al.mt.gov.br, que destacará marcos históricos da trajetória institucional; apresentação do selo comemorativo 190 Anos; nova identidade visual; ações de comunicação interna com registros dos principais fatos históricos, que serão estampados nos corredores da Casa de Leis; além de vídeo mapping, com projeções de imagens históricas na fachada do prédio da ALMT.

