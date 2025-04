ALMT promove feira de artesanato e gastronomia da Comunidade Mata Cavalo

Momento MT |Do R7

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por intermédio do Instituto de Memória do Poder Legislativo, promove feira de artesanato e gastronomia da Comunidade Quilombola Mata Cavalo de Nossa Senhora do Livramento. A mostra acontece nesta quinta-feira (3), das 8 às 18 horas, na entrada principal.

