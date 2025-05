ALMT recebe feira de artesãs da Feira Cultural Artesanato na Praça A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio do Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL), recebe mais uma edição da...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio do Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL), recebe mais uma edição da “Feira Cultural Artesanato na Praça” (FCAP). O evento tem início na segunda-feira (26) e segue até quarta-feira (28), sempre das 8h às 16h, no saguão principal da sede do Parlamento.

