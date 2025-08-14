ALMT sediará 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteira das Assembleias Legislativas Nos dias 17 e 18 de setembro de 2025, o Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá (MT), sediará o 1º Congresso Internacional de Segurança...

Nos dias 17 e 18 de setembro de 2025, o Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá (MT), sediará o 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteira das Assembleias Legislativas. Promovido pela Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o evento reunirá autoridades nacionais e internacionais, parlamentares, representantes do Judiciário, do Ministério Público e das forças de segurança para discutir estratégias e desafios das regiões de fronteira no país.

