ALMT viabiliza R$ 3 milhões para construção de Estação de Tratamento de Água em Figueirópolis D’Oeste

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio de articulação do deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), viabilizou junto ao Governo do Estado a destinação de R$ 3 milhões para a construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) no município de Figueirópolis D’Oeste (a 430 km de Cuiabá). O compromisso foi formalizado nesta quarta-feira (11), durante agenda no Palácio Paiaguás, pelo governador em exercício, Otaviano Pivetta (Republicanos), com a presença do parlamentar e de lideranças locais.

