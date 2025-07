Alta do dólar e demanda firme garantem semana positiva para o mercado brasileiro O mercado brasileiro de soja registrou bons negócios ao longo da semana passada, com os preços reagindo positivamente tanto nos portos... Momento MT|Do R7 20/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 20/07/2025 - 11h38 ) twitter

O mercado brasileiro de soja registrou bons negócios ao longo da semana passada, com os preços reagindo positivamente tanto nos portos quanto no interior do país. A valorização do dólar frente ao real, somada a uma recuperação técnica nas bolsas internacionais, ajudou a destravar a comercialização, favorecendo as decisões de venda por parte dos produtores e apontando para mais uma semana positiva para o mercado brasileiro. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do mercado! Leia Mais em Momento MT: Congresso Brasileiro de Soja celebra 50 anos da Embrapa

