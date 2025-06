Alta nos insumos impulsiona agroindústria no 1º trimestre A produção de insumos agropecuários puxou o crescimento da agroindústria brasileira no primeiro trimestre de 2025, com alta de 39,6...

A produção de insumos agropecuários puxou o crescimento da agroindústria brasileira no primeiro trimestre de 2025, com alta de 39,6% em março na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 2003, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGVAgro).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: