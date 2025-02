Alto Paraguai e Pedra Preta têm as piores coberturas vacinais em MT Os municípios de Alto Paraguai e Pedra Preta figuraram 17 vezes no ranking de monitoramento da cobertura vacinal apurado por meio do... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 20h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 20h28 ) twitter

Os municípios de Alto Paraguai e Pedra Preta figuraram 17 vezes no ranking de monitoramento da cobertura vacinal apurado por meio do projeto Vacinômetro em Mato Grosso, no mês de dezembro. O ranking é elaborado por tipo de imunizante (consulte aqui) e as duas cidades estão entre as 42 piores coberturas vacinais em todos os casos acompanhados pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laico, com apoio do Departamento de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Mato Grosso. Saiba mais sobre essa situação preocupante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Promotoria requer aumento do efetivo da Polícia Militar em Juína

