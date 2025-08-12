Aluno da rede estadual é reconhecido pelo MEC por seu bom desempenho no Enem 2024 A vida de Carlos Meira, 18 anos, ganhou novos contornos nessa terça-feira, 11 de agosto de 2015. Formado em 2024 pela Escola Estadual...

A vida de Carlos Meira, 18 anos, ganhou novos contornos nessa terça-feira, 11 de agosto de 2015. Formado em 2024 pela Escola Estadual Senador Filinto Müller, em Arenápolis, ele alcançou um feito que poucos estudantes brasileiros conseguem: tirou 980 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado lhe rendeu um convite do Ministério da Educação (MEC) para receber, em Brasília, uma comenda de honra pelo desempenho.

