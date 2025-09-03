Alunos brilham no Torneio de Xadrez e conquistam nove premiações Mais uma vez, nossos alunos mostraram talento e dedicação ao participarem do Torneio de Xadrez, realizado no último fim de semana....

Mais uma vez, nossos alunos mostraram talento e dedicação ao participarem do Torneio de Xadrez, realizado no último fim de semana. Em meio a disputas equilibradas e adversários de alto nível, conquistamos nove premiações, sendo oito vice-campeonatos e um terceiro lugar. Esses resultados refletem não apenas a habilidade individual dos atletas, mas também o trabalho coletivo e o compromisso com a excelência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa conquista!

