Alunos da Escola Técnica Estadual de Tangará vencem maratona tecnológica Estudantes da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Tangará da Serra se destacaram na última edição do Hacka MT, maratona tecnológica promovida... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Estudantes da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Tangará da Serra se destacaram na última edição do Hacka MT, maratona tecnológica promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e parceiros. O evento foi realizado no último final de semana e resultou na criação de projetos inovadores focados no fortalecimento do setor agroalimentar da região.

Para saber mais sobre essa conquista e os projetos inovadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF deflagra segunda fase da Operação Rustius, com o objetivo de investigar a arrecadação de verbas irregulares em campanha eleitoral

Carga de skunk com destino a Rondonópolis é interceptada pela PRF em Cuiabá/MT

Audiência debaterá elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias