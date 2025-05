Alunos da Guarda Municipal participam de curso de tiro Com esta última etapa de capacitação, os novos GMs já estarão 100% aptos para reforçar a segurança de Várzea Grande ainda neste mês... Momento MT|Do R7 04/05/2025 - 04h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 04h40 ) twitter

Com esta última etapa de capacitação, os novos GMs já estarão 100% aptos para reforçar a segurança de Várzea Grande ainda neste mês. Os alunos do curso de formação da Guarda Municipal de Várzea Grande estão participando do curso de instrução de armamento. A prefeita Flávia Moretti (PL) acompanhou os primeiros treinamentos do curso, que é a última etapa de formação.

