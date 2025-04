Alunos da Rede Estadual de Nova Mutum embarcam para competição mundial de robótica em Houston Uma equipe de dez estudantes da Rede Estadual de Nova Mutum embarcou nesta segunda-feira (14.4), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h07 ) twitter

Uma equipe de dez estudantes da Rede Estadual de Nova Mutum embarcou nesta segunda-feira (14.4), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, com destino a Houston, nos Estados Unidos, onde representará o Brasil em uma das maiores competições de robótica do mundo.

