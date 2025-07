Alunos da rede municipal de Cuiabá entram em período de férias nesta segunda

A partir da próxima segunda-feira (7), os alunos da rede municipal de ensino de Cuiabá iniciam o período de férias escolares. A pausa no calendário letivo marca o encerramento do primeiro semestre e está prevista no calendário oficial da Secretaria Municipal de Educação, conforme decreto publicado no início deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: