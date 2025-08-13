Alunos da rede municipal participam da primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências Alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais Caravágio, Papa João Paulo II, Ivete, CMEB, Aureliano e São Domingos demonstrarão seu...

Alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais Caravágio, Papa João Paulo II, Ivete, CMEB, Aureliano e São Domingos demonstrarão seu talento e dedicação ao participarem da primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). A prova será realizada nesta quinta-feira (14), de forma online, nos períodos matutino, às 7h, e vespertino, às 13h, com duas horas de duração, permitindo que os estudantes testem seus conhecimentos em diversas áreas do saber.

