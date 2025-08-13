Logo R7.com
Alunos da rede municipal participam da primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências

Alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais Caravágio, Papa João Paulo II, Ivete, CMEB, Aureliano e São Domingos demonstrarão seu...

Momento MT|Do R7

Alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais Caravágio, Papa João Paulo II, Ivete, CMEB, Aureliano e São Domingos demonstrarão seu talento e dedicação ao participarem da primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). A prova será realizada nesta quinta-feira (14), de forma online, nos períodos matutino, às 7h, e vespertino, às 13h, com duas horas de duração, permitindo que os estudantes testem seus conhecimentos em diversas áreas do saber.

